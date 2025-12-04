Прокурорка з Харкова стала зіркою OnlyFans
У зірці сервісу для дорослих OnlyFans впізнали співробітницю прокуратури міста Харків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ua.news.
Працівниця прокуратури з ніком "Анастасіаа.Укр" донедавна була зареєстрований на платформі OnlyFans. Коистувачі сервісу впізнали у ній прокурорку Новобаварської окружної прокуратури Харкова Карапетян Луізу Араіковну.
Як пишуть у соцмережах, Карапетян Луіза Араіковна нібито була дівчиною керівника Салтівської окружної прокуратури Харкова Володимира Купріянова, а згодом її бачили з заступником керівника прокуратури області Владиславом Грюком.
Наразі всі її акаунти видалені.
Як повідомлялось, в 2023 році українці заробили на Onlyfans понад 130 млн доларів. Це на 20 мільйонів більше, ніж за 2020-2022 роки.
