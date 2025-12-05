У Херсоні російські війська обстріляли перинатальний центр

Скриншот із відео

У четвер, 4 грудня, росіяни обстріляли перинатальний центр у Херсоні. У момент "прильоту" лікарі саме приймали пологи

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, на щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

"У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми – навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ", – наголосив Прокудін.

Нагадаємо, у Херсоні через інтенсивні російські обстріли призупинено роботу місцевої ТЕЦ. Без опалення залишилися 470 будинків – понад 40,5 тисячі абонентів.