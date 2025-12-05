"Куратори" Кремля: РФ створює нову систему управління окупованими територіями

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росія запустила новий механізм управління на тимчасово окупованих територіях України в межах проєкту "Ефективний регіон"

Про це повідомила у Facebook Східна правозахисна група, передає RegioNews.

За даними правозахисників, "розпорядження" про старт проєкту датоване 28 листопада 2025 року.

Ініціатива вписується у довгострокову окупаційну стратегію РФ та передбачає просування трьох ключових напрямів: централізації управління, кадрової заміни та уніфікації практик окупаційної влади на всіх захоплених територіях.

У межах проєкту вводиться посада так званого"куратора" – надструктури, яка координуватиме та контролюватиме всі підрозділи окупаційної адміністрації. До неї передаватимуться функції аналізу, моніторингу та управлінської координації.

Правозахисники зазначають, що таким чином РФ переводить ключові процеси в руки структур, безпосередньо пов'язаних із Кремлем, посилюючи централізований контроль.

До впровадження моделі Кремль залучає держкорпорацію "Росатом" та АНО "Россия – страна возможностей". Обидві структури давно виконують роль інструментів державної політики РФ, зокрема – кадрових фільтрів та механізмів формування лояльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни обіцяють місцевим жителям програму по житлу. Проте не оголошують, де саме вони візьмуть це житло. Враховуючи, що будівництв немає, журналісти прийшли до висновку, що окупанти планують роздавати житло українців, які виїхали з окупації.