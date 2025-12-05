08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
08:18  05 грудня
Спецоперація "Опікун": на Полтавщині медики продавали фіктивні довідки
07:31  05 грудня
З Донеччини за два тижні евакуювали майже 90 людей
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 07:26

"Куратори" Кремля: РФ створює нову систему управління окупованими територіями

05 грудня 2025, 07:26
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росія запустила новий механізм управління на тимчасово окупованих територіях України в межах проєкту "Ефективний регіон"

Про це повідомила у Facebook Східна правозахисна група, передає RegioNews.

За даними правозахисників, "розпорядження" про старт проєкту датоване 28 листопада 2025 року.

Ініціатива вписується у довгострокову окупаційну стратегію РФ та передбачає просування трьох ключових напрямів: централізації управління, кадрової заміни та уніфікації практик окупаційної влади на всіх захоплених територіях.

У межах проєкту вводиться посада так званого"куратора" – надструктури, яка координуватиме та контролюватиме всі підрозділи окупаційної адміністрації. До неї передаватимуться функції аналізу, моніторингу та управлінської координації.

Правозахисники зазначають, що таким чином РФ переводить ключові процеси в руки структур, безпосередньо пов'язаних із Кремлем, посилюючи централізований контроль.

До впровадження моделі Кремль залучає держкорпорацію "Росатом" та АНО "Россия – страна возможностей". Обидві структури давно виконують роль інструментів державної політики РФ, зокрема – кадрових фільтрів та механізмів формування лояльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни обіцяють місцевим жителям програму по житлу. Проте не оголошують, де саме вони візьмуть це житло. Враховуючи, що будівництв немає, журналісти прийшли до висновку, що окупанти планують роздавати житло українців, які виїхали з окупації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна Росія окуповані території окупанти куратори
В Одесі росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки
04 грудня 2025, 10:46
Вибухи та атака дронів у Криму: постраждала Сакська ТЕЦ – соцмережі
04 грудня 2025, 09:47
Дронова атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
04 грудня 2025, 09:41
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Тернопільщині жінку ошукали через фейкову "зимову підтримку" на 26 тисяч грн
05 грудня 2025, 11:15
На Львівщині в ДТП травмувався 14-річний мотоцикліст
05 грудня 2025, 10:52
У Миколаєві 20-річний киянин намагався підірвати авто із українськими військовими
05 грудня 2025, 10:34
У Миколаєві шахрайка видурила у 89-річної жінки гроші під виглядом обміну купюр
05 грудня 2025, 10:29
Скороход підтвердила обшуки у помешканні: назвала це "тиском на опозицію"
05 грудня 2025, 10:13
Атаки по енергетиці України: знеструмлені споживачі в чотирьох областях
05 грудня 2025, 09:59
"Примари" ГУР за два тижні знищили вісім об'єктів окупантів у Криму
05 грудня 2025, 09:53
На Закарпатті митники зупинили ввезення "благодійних" сигарет на 3,5 млн грн
05 грудня 2025, 09:45
На Прикарпатті чоловік випав із вікна багатоповерхівки
05 грудня 2025, 09:38
Сили ППО вночі знешкодили 80 російських безпілотників: є влучання на 13 локаціях
05 грудня 2025, 09:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Всі блоги »