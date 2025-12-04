22:46  04 грудня
В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів
18:16  04 грудня
Прокурорка з Харкова стала зіркою OnlyFans
18:03  04 грудня
На нову дорогу в Буковель витратять майже 7 млрд грн
04 грудня 2025, 22:46

В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів

04 грудня 2025, 22:46
фото: militarnyi.com
Компанія AirNet розробила автоматичний сіткомет з радаром, який можна встановлювати на дрони та дозволяє захоплювати ворожі безпілотними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Мілітарний".

Сіткомет важить менше одного кілограма, має модульну конструкцію та може встановлюватися на будь-які платформи. Активувати систему та керувати нею можна з пульта керування безпілотника, на якому вона змонтована.

Система працює за принципом "plug-and-play": оператору достатньо підключити живлення та піднятися на висоту вище п'яти метрів. Після цього автоматично активується пошуковий радар, який дозволяє визначати рух дрона.

"Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами, включно з великими моделями БпЛА", – запевнили розробники.

Як повідомлялось, Міноборони замовило 5 тисяч китайських дронів на 777 млн грн. Йдеться про модель Autel EVO Max 4T.

