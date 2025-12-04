22:46  04 грудня
04 грудня 2025, 23:50

Вартість борщового набору: якими будуть ціни в Україні до кінця року

04 грудня 2025, 23:50
Ілюстративне фото
В Україні змінились ціни на продукти борщового набору. Зокрема, це стосується капусти на моркви

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Українські фермери вимушені продавати моркву, цибулю та капусту навіть нижче собівартості, щоб врятувати врожай. Керівник Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник вважає, що до лютого наступного року ціни будуть низькими, проте коли буде дефіцит — вартість знову зростатиме.

"Основна причина – пропозиція значно перевищує попит. Ціни на борщовий набір впали, бо всі овочі або щойно зібрані, або закладаються на зберігання. Минулого року ситуація була протилежна – фермери збільшили посіви через високі ціни, а тепер виростили більше, ніж ринок здатен спожити", - каже експерт.

Фахівець також зазначив, що дешеві овочі не є аномалією. За його словами, це частина дворічного циклу: раз на два роки овочі дешеві. Спочатку ціни будуть низькі, а потім через нестачу якісних сховищ овочі почнуть псуватися, і ціни підростуть. На думку експерта, це вплине на посіви наступного року.

"Можливо, це навчить фермерів планувати довгостроково. Наступного року овочі можуть подорожчати, бо нинішні ціни нижчі за собівартість", - каже він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

04 грудня 2025
07 серпня 2025
