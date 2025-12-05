Фото: поліція

За два останні тижні з Донецької області евакуювали та безкоштовно розселили майже 90 людей у безпечних регіонах України

Про це повідомив на онлайн-брифінгу представник Донецької ОВА Дмитро Пожарський, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"За останні два тижні ми розселили майже 90 людей, і це всі особи, які до нас звернулися. Розселення здійснювалося до Одеської, Львівської, Полтавської, Кіровоградської, Вінницької, Івано-Франківської областей", – сказав Пожарський.

Також сім’ї з дітьми розселяли до шелтерів благодійної організації Save Ukraine у Київській, Черкаській та Вінницькій областях.

Евакуація триває, зазначив Пожарський.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. У Генштабі ЗСУ зазначили, що інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами та "закінчений бій" не відповідає дійсності.