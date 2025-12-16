На Закарпатті правоохоронці затримали 4 осіб, які незаконно переправляли чоловіків до Словаччини

фото: ДПСУ

У Закарпатській області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення осіб через українсько-словацький кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів, а також транспортних засобів, що використовувалися для протиправної діяльності.

Чотирьох зловмисників підозрюють в організації схеми переправлення осіб призовного віку через українсько-словацький кордон у листопаді цього року.

"Правоохоронці вилучили мобільні телефони та транспортні засоби фігурантів, готівку в іноземній валюті та предмети, які ті використовували з протиправною метою: тепловізор, радіостанції, фотопастки, біноклі тощо", – йдеться у повідомленні.

Чотирьом причетним повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб, із правом внесення застави.

Як повідомлялось, на Закарпатті прикордонники затримали 29-річного чоловіка, який на початку грудня намагався переплисти річку Тису і потрапити до сусідньої Румунії.