Очільниця Міненерго подала у відставку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна Президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", – йдеться у повідомленні.

Гринчук заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Раніше Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики і анонсував очищення та перезавантаження української влади.