Очільниця Міненерго подала у відставку
Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку
Як передає RegioNews, про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна Президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", – йдеться у повідомленні.
Гринчук заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.
Раніше Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики і анонсував очищення та перезавантаження української влади.
Стало відомо, на яких підставах Міндіч покинув УкраїнуВсі новини »
12 листопада 2025, 17:14Проти друга Зеленського запровадять санкції
12 листопада 2025, 16:26Скандал довкола співвласника "Квартал 95" Міндіча: студія зробила заяву
12 листопада 2025, 12:20
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
РФ поширює ШІ-відео нібито виходу українських військових із Покровська — Генштаб
12 листопада 2025, 17:59Частина Сум залишилася без світла: у чому причина
12 листопада 2025, 17:47Стало відомо, на яких підставах Міндіч покинув Україну
12 листопада 2025, 17:14На Харківщині пройде онлайн-зустріч "Діалог влади та бізнесу"
12 листопада 2025, 16:51Італійців підозрюють у розстрілах мирних жителів Боснії — La Repubblica
12 листопада 2025, 16:42Проти друга Зеленського запровадять санкції
12 листопада 2025, 16:26Заборони не було: у ДПСУ розповіли, як Тимур Міндіч виїхав за кордон
12 листопада 2025, 16:25Навіщо Україні посольство у Білорусі: пояснення від МЗС
12 листопада 2025, 16:24Через удари РФ без світла залишились понад 27 тисяч споживачів у трьох областях — Міненерго
12 листопада 2025, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »