12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 17:33

Очільниця Міненерго подала у відставку

12 листопада 2025, 17:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку

Як передає RegioNews, про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна Президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", – йдеться у повідомленні.

Гринчук заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Раніше Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики і анонсував очищення та перезавантаження української влади.

