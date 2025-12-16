Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів, навіщо він вирушив у місто Куп’янськ на Харківщині, де точаться запеклі бої між українськими та російськими підрозділами

Як передає RegioNews, про це він заявив під час свого виступу.

"Я поїхав до Куп'янська, щоб показати світові, що Путін бреше, що російські війська вже захопили місто", – повідомив президент України.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, де точаться важкі бої. Він побував біля стели міста Куп'янськ і привітав українських військових, які беруть участь в обороні міста.