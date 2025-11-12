14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 20:03

Обов’язки міністра енергетики покладено на Миколу Колісника після відставки Гринчук

12 листопада 2025, 20:03
Заступник міністра Микола Колісник тимчасово очолить Міністерство енергетики після відставки Світлани Грінчук

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела в уряді, передає RegioNews.

Сьогодні, 12 листопада, міністр енергетики України Світлана Грінчук подала заяву про відставку. Після її звільнення обов’язки міністра тимчасово виконуватиме її заступник Микола Колісник. Поки що він не підтвердив офіційно готовність очолити відомство.

Верховна Рада планує розглянути питання звільнення Грінчук на голосуванні, запланованому на 18 листопада. До цього часу вона залишатиметься формально Міністром енергетики.

Відставка Грінчук відбулася на тлі гучного корупційного скандалу у державній компанії "Енергоатом". Слідство НАБУ та САП встановило, що частину контрактів підприємства контролювала організована група, яка отримувала від підрядників "відкати" у розмірі 10-15% вартості робіт. За інформацією правоохоронців, незаконні кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належав родині екс-депутата Андрія Деркача.

Президент Володимир Зеленський та уряд підкреслили важливість очищення "Енергоатому" від корупції. Грінчук, у свою чергу, заявила, що під час роботи на посаді Міністра не порушувала законодавство.

Нагадаємо, 11 листопада 2025 року Кабмін достроково розпустив наглядову раду НАЕК "Енергоатом", яка була обрана у 2023 році в межах корпоративної реформи і мала повноту контролю за діяльністю компанії, включно з призначенням менеджменту.

