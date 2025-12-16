У Тернополі раптово помер третьокласник: поліція з’ясовує обставини події

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За фактом смерті третьокласника однієї зі шкіл обласного центру правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Публікація зі співчуттями з'явилася 15 грудня на сторінці навчального закладу. Мова йшла про раптову смерть дитини в одній з лікарень Тернополя. Проте медики жодної інформації правоохоронцям не надавали.

Даний факт слідчі поліції уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з'ясовують обставини, які призвели до смерті хлопчика.

