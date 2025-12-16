15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 16:09

"Нова пошта" закриває ще одне відділення на Донеччині

16 грудня 2025, 16:09
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Компанія «Нова пошта» закриває останнє відділення у місті Святогірськ Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

"Через щільні обстріли, наближення фронту та загрозу дронів перебування там стало критично небезпечним. Усім працівникам запропоновано роботу в інших містах і підрозділах компанії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж останніх місяців жителі Святогірська отримували на пошті ліки, продукти, гуманітарну допомогу та могли зв’язатися з рідними.

Станом на середину грудня 2025 року в Донецькій області продовжують працюють 37 відділень "Нової пошти".

Нагадаємо, на початку жовтня російські війська обстріляли відділення "Нової пошти" на Донеччині. Внаслідок влучання відділення було повністю знищене.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Донеччина Нова пошта економіка війна
Зеленський не прийняв пропозицію американців про виведення військ із Донбасу
15 грудня 2025, 16:29
На Донеччині затримали дилера, який намагався продавати наркотики військовим
15 грудня 2025, 15:07
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
У 2026 році на реформу шкільного харчування виділять понад 14 млрд грн
16 грудня 2025, 17:18
В Україні може з'явитися новий податок
16 грудня 2025, 16:49
У Тернополі раптово помер третьокласник: поліція з’ясовує обставини події
16 грудня 2025, 15:53
Президент, як легітимна інституція, не здає на переговорах державну позицію
16 грудня 2025, 15:39
Допоміг другу, якого "спокусила" агентка РФ: у Києві чоловік підпалив поштове відділення, щоб "врятувати" товариша
16 грудня 2025, 15:35
На Одещині викрили схему продажу підроблених прикрас під виглядом відомих брендів
16 грудня 2025, 15:19
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
16 грудня 2025, 15:16
Щодня о 09:00: Рада закріпила хвилину мовчання на законодавчому рівні
16 грудня 2025, 15:16
Росіяни запускають бронепоїзд на окупованій частині Запорізької області
16 грудня 2025, 15:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »