"Нова пошта" закриває ще одне відділення на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

"Через щільні обстріли, наближення фронту та загрозу дронів перебування там стало критично небезпечним. Усім працівникам запропоновано роботу в інших містах і підрозділах компанії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж останніх місяців жителі Святогірська отримували на пошті ліки, продукти, гуманітарну допомогу та могли зв’язатися з рідними.

Станом на середину грудня 2025 року в Донецькій області продовжують працюють 37 відділень "Нової пошти".

Нагадаємо, на початку жовтня російські війська обстріляли відділення "Нової пошти" на Донеччині. Внаслідок влучання відділення було повністю знищене.