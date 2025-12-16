"Нова пошта" закриває ще одне відділення на Донеччині
Компанія «Нова пошта» закриває останнє відділення у місті Святогірськ Донецької області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.
"Через щільні обстріли, наближення фронту та загрозу дронів перебування там стало критично небезпечним. Усім працівникам запропоновано роботу в інших містах і підрозділах компанії", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що впродовж останніх місяців жителі Святогірська отримували на пошті ліки, продукти, гуманітарну допомогу та могли зв’язатися з рідними.
Станом на середину грудня 2025 року в Донецькій області продовжують працюють 37 відділень "Нової пошти".
Нагадаємо, на початку жовтня російські війська обстріляли відділення "Нової пошти" на Донеччині. Внаслідок влучання відділення було повністю знищене.