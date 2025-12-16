В Україні може з'явитися новий податок

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кабміні працюють над створенням окремого Фонду відбудови. Щоб наповнити його можуть запровадити окремий податок

Як передає RegioNews, про це заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум розповіла в інтервʼю українській редакції Forbes.

"Працюємо над окремим фондом відбудови", – зазначила вона.

Шкрум зазначила, у перспективі Фонд відбудови може наповнюватися від окремого податку, як це робили в Японії. Але до закінчення війни окремого податку не буде, запевнила заступниця міністра.

На ї думку, створення такого фонду і пошук джерел для його наповнення – це вимушений крок, бо "жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни".

