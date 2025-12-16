15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 16:49

В Україні може з'явитися новий податок

16 грудня 2025, 16:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Кабміні працюють над створенням окремого Фонду відбудови. Щоб наповнити його можуть запровадити окремий податок

Як передає RegioNews, про це заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум розповіла в інтервʼю українській редакції Forbes.

"Працюємо над окремим фондом відбудови", – зазначила вона.

Шкрум зазначила, у перспективі Фонд відбудови може наповнюватися від окремого податку, як це робили в Японії. Але до закінчення війни окремого податку не буде, запевнила заступниця міністра.

На ї думку, створення такого фонду і пошук джерел для його наповнення – це вимушений крок, бо "жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни".

Нагадаємо, нові податкові правила можуть ускладнити продаж уживаних речей для мільйонів українців і вплинути на онлайн-торгівлю.

В Україні посилюють безпеку морських портів
16 грудня 2025, 13:27
Роботу над законом про вибори "під час війни" очолить Корнієнко – ЗМІ
16 грудня 2025, 11:11
Євросоюз поставив Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів
15 грудня 2025, 21:20
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
