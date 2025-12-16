15:16  16 грудня
16 грудня 2025, 15:35

Допоміг другу, якого "спокусила" агентка РФ: у Києві чоловік підпалив поштове відділення, щоб "врятувати" товариша

16 грудня 2025, 15:35
Фото: Нацполіція
Поліцейські затримали зловмисника, який підпалив поштове відділення. Виявилось, він виконував завдання псевдоправоохоронця

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 25-річний житель Житомира. Він приїхав до столиці на заробітки: чоловік працював у місцевій автомайстерні.

Згодом його товариш познайомився з дівчиною в інтернеті та збирався піти з нею на побачення. Потім йому зателефонував нібито працівник правоохоронних органів і заявив, що його нова знайома працює на росіян. Псевдоправоохоронець заявив, що якщо чоловік хоче уникнути відповідальності, треба підпалити поштове відділення, де нібито працює спільник дівчини.

Чоловік погодився та попросив знайомого про допомогу. Згодом затриманий погодився допомогти, приїхав і облив вхідні двері пошти горючою сумішшю, після чого вчинив підпал.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

