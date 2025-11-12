14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 22:45

Фігуранта плівок НАБУ Пушкаря вилучили з переліку учасників конференції у Варшаві

12 листопада 2025, 22:45
Сергій Пушкар, член Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), який фігурує у справі про розкрадання в «Енергоатомі», більше не братиме участі у конференції Water Recovery Forum у Варшаві 13 листопада

Про це повідомляє сайт Water Recovery Forum, передає RegioNews.

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум, деякі представники української делегації відмовилися виступати з Пушкарем на одній панелі.

"Виступати в одній панелі з людиною, яка потенційно втекла з України і має підозру, звичайно, я не буду. Я сказала, що не буду з ним на жодній панелі та на жодному заході", — заявила Шкрум.

За даними Енергореформи, Пушкар перебуває у Варшаві у службовому відрядженні до кінця тижня. Раніше він мав виступати на форумі з питань тарифного регулювання водоканалів.

З 2022 по 2025 роки Пушкар був виконавчим директором з правового забезпечення Енергоатом.

3 вересня 2025 року він був призначений членом НКРЕКП.

У справі про розкрадання в Енергоатомі Пушкар фігурує у розмовах про передачу 20 тис. доларів.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

суд Енергоатом
