В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
Ворожий дрон влетів у багатоповерхівку, але не вибухнув. Уламки впали на територію школи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.
Зазначається, що ворожий безпілотник упав на вулиці Каманіна.
Як повідомлялось, днями внаслідок однієї з наймасштабніших атаки по Одесі пожежа охопила будинок Сергія Гайдаржі. Під час російського удару по місту в березні 2024 року чоловік втратив дружину і чотиримісячного сина.
