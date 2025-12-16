В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ворожий дрон влетів у багатоповерхівку, але не вибухнув. Уламки впали на територію школи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Зазначається, що ворожий безпілотник упав на вулиці Каманіна.

Як повідомлялось, днями внаслідок однієї з наймасштабніших атаки по Одесі пожежа охопила будинок Сергія Гайдаржі. Під час російського удару по місту в березні 2024 року чоловік втратив дружину і чотиримісячного сина.