У мережі показали умови роботи енергетиків в одному із прифронтових регіонів
В Укренерго опублікували відео, на якому показали умови роботи працівників компанії у одному із прифронтових регіонів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго в Телеграмі.
Як зазначили у компанії, через погодні умови в полях буксує техніка. Швидко доїхати до місця робіт або евакуюватись звідти – досить проблематично.
"Російські дрони – літають просто над головами у наших бригад. Втім, енергетики до цього вже звикли", – йдеться у повідомленні.
Раніше в Укренерго попередили про графіки відключень світла на вівторок, 16 грудня. У цей день будуть діяти погодинні графіки відключення світла, а також обмеження потужності (для промисловості).
