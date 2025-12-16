15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 14:55

Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ

16 грудня 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
фото: vgoru.org
Читайте также
на русском языке

Повністю відновити роботу Херсонської ТЕЦ наразі неможливо через постійні атаки РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Вгору".

За словами заступника керівника Херсонської міської військової адміністрації Михайла Линецького, при оптимістичному сценарії для відновлення технологічного обладнання Херсонської ТЕЦ може знадобитися від 7 до 10 робочих днів, але наразі розпочати такі роботи просто неможливо.

№В туманну дощову погоду трохи легше працювати, але недостатньо і фахівців відповідної кваліфікації. Виходити на роботу від під відкритим небом вкрай складно. Потрібна підтримка і супровід з боку сил оборони, моніторинг повітряного простору", – пояснив він.

Як відомо, Херсонська теплоелектроцентраль зупинила роботу через пошкодження внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, російські окупанти майже повністю знищили Херсонську ТЕЦ. По стратегічному об’єкту прилетіло приблизно 100 ворожих снарядів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон економіка енергетика ТЕЦ Херсонська область
Херсон під обстрілами: рятувальники ліквідували пожежу
10 грудня 2025, 09:27
На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 9 людей
10 грудня 2025, 08:15
У Херсоні розслідують смертельне ДТП за участі поліцейського авто: що відомо
08 грудня 2025, 08:41
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Одещині викрили схему продажу підроблених прикрас під виглядом відомих брендів
16 грудня 2025, 15:19
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
16 грудня 2025, 15:16
Щодня о 09:00: Рада закріпила хвилину мовчання на законодавчому рівні
16 грудня 2025, 15:16
Росіяни запускають бронепоїзд на окупованій частині Запорізької області
16 грудня 2025, 15:07
На Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв ухилянтів до Молдови
16 грудня 2025, 14:52
У Кропивницькому водій у нетверезому стані збив підлітка
16 грудня 2025, 14:44
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 14:35
На Львівщині фіксують рекордний спалах хвороби Лайма
16 грудня 2025, 14:24
На Сумщині шахрай продав військовому авто, якого не існує
16 грудня 2025, 14:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »