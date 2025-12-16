Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ

фото: vgoru.org

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Вгору".

За словами заступника керівника Херсонської міської військової адміністрації Михайла Линецького, при оптимістичному сценарії для відновлення технологічного обладнання Херсонської ТЕЦ може знадобитися від 7 до 10 робочих днів, але наразі розпочати такі роботи просто неможливо.

№В туманну дощову погоду трохи легше працювати, але недостатньо і фахівців відповідної кваліфікації. Виходити на роботу від під відкритим небом вкрай складно. Потрібна підтримка і супровід з боку сил оборони, моніторинг повітряного простору", – пояснив він.

Як відомо, Херсонська теплоелектроцентраль зупинила роботу через пошкодження внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, російські окупанти майже повністю знищили Херсонську ТЕЦ. По стратегічному об’єкту прилетіло приблизно 100 ворожих снарядів.