Фото: ілюстративне

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Уряд терміново відсторонив віце-президента НАЕК "Енергоатом" Якоба Хартмута від виконання обов’язків. Рішення ухвалили на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ.

Крім цього, Кабмін доручив тимчасовому виконуючому обов’язки голови правління відсторонити головного консультанта президента "Енергоатома" Дмитра Басова. Йому вже повідомлено про підозру. Також відсторонені працівники, причетність яких до можливих порушень наразі перевіряють правоохоронці. Серед них директор з фінансів та бюджетування, директор з правового забезпечення та керівник підрозділу "Централізовані закупівлі".

Уряд підкреслює, що якщо розслідування НАБУ встановить причетність інших співробітників до можливих злочинів, тимчасовий керівник "Енергоатома" зобов’язаний їх відсторонити та забезпечити співпрацю з правоохоронними органами.

У своїй заяві Свириденко наголосила, що комплекс кадрових рішень спрямований на перезапуск менеджменту компанії та підвищення прозорості діяльності НАЕК "Енергоатом". Розслідування триває, а всі підозрювані особи залишаються під наглядом компетентних органів.

Раніше повідомлялося, Світлана Грінчук залишила посаду міністра енергетики. 12 листопада, міністр енергетики України Світлана Грінчук подала заяву про відставку. Тимчасово її обов’язки виконуватиме заступник Микола Колісник. У відомстві вже готуються до наступних кадрових змін, які можуть вплинути на енергетичну політику країни.