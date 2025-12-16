15:16  16 грудня
16 грудня 2025, 17:18

У 2026 році на реформу шкільного харчування виділять понад 14 млрд грн

16 грудня 2025, 17:18
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд заклав 14,4 мільярда гривень на реалізацію реформи шкільного харчування у наступному році

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, на модернізацію харчоблоків цьогоріч було закладено 960 мільйонів гривень, на наступний рік передбачається 1 мільярд гривень.

"У дітей у школах від Харківщини до Львівщини з’явилися безплатні обіди. На наступний рік – із важливого – у державному бюджеті ми передбачили 14,4 мільярда гривень на цю програму. І будемо працювати над новими можливостями", – зазначила Свириденко.

Також вона наголосила на кадровій нестачі працівників і зауважила, що для подолання цієї проблеми створюються кулінарні хаби, аби на базі професійно-технічних закладів була можливість підготовки й перенавчання шкільних кухарів.

Раніше ми повідомляли про те, що із наступного навчального року всі учні будуть забезпечені безкоштовними гарячими обідами. Про це повідомили у Міносвіти у відповідь на інформаційний запит RegioNews.

