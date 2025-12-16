15:16  16 грудня
16 грудня 2025, 15:19

На Одещині викрили схему продажу підроблених прикрас під виглядом відомих брендів

16 грудня 2025, 15:19
Фото: БЕБ
Правоохоронці припинили роботу групи ділків, які продавали золоті прикраси та аксесуари, видаючи їх за продукцію відомих світових ювелірних брендів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Про схему правоохоронцям повідомив представник компанії-правовласника торгової марки. За його словами, зловмисники незаконно використовували логотип відомого бренду, завдаючи компанії значних збитків.

Детективи БЕБ з’ясували, що ділки організували роботу мережі ювелірних крамниць на території Одеської області. Покупці могли вільно придбати там підроблені прикраси. Також замовлення приймали через соцмережі та месенджери й відправляли поштою по всій країні.

Під час обшуків у місцях продажу правоохоронці вилучили фальшиві золоті вироби на суму майже 4,6 млн гривень. Крім того, закрили підпільний цех, де виготовляли прикраси з логотипами відомих торгових марок.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконного бізнесу.

Нагадаємо, на Львівщині митники зупинили мікроавтобус із брендовими товарами. Серед речей – каблучка Cartier, ювелірні прикраси, чайний набір і взуття Hermes, парфуми Tom Ford та BVlgari, а також сумка Louis Vuitton.

