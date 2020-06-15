ЗМІ визначили ТОП-5 кращих керівників областей

Підведені підсумки по регіонах за перший квартал 2020 року

Підведені підсумки по регіонах за перший квартал 2020 року

Фото: dsnews.ua

У ЗМІ склали рейтинг регіонів України за їх успіхами і невдачами в першому кварталі 2020 року. Порівнювалися показники 23 мирних регіонів (без окупованих АРК і Севастополя та наполовину окупованих Донеччини та Луганщини) за 20 суспільно значущими критеріями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані "Ділової столиці".

За підсумками першого кварталу 2020 року ТОП-5 кращих голів обласних державних адміністрацій увійшли керівник Львівської ОДА Максим Козицький, Вінницької ОДА Владислав Скальський, м. Києва (КМДА) Віталій Кличко, Одеської ОДА Максим Куций і Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Отримані в рейтингу цифри взяті зі зведень Держстату та його територіальних органів, зазначають у виданні. Так, спільними для всіх регіонів України стали: падіння реального ВВП в першому кварталі року на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року; обсяг падіння капітальних інвестицій в 1,55 рази, виробництва будівельної продукції - на 5,5% промислової продукції на 5,1%.

Наголошується, що в загальному падінні є частка і глобальних обставина (пандемія, світова економічна криза), так і політика центральної влади і діяльність керівників регіонів.

Так, рейтинг успішності губернаторів очолює голова Львівської ОДА Максим Козицький. Він набрав найбільшу суму балів за 20 критеріями - 74,5 бали. Козицький очолює Львівську ОДА з 5 лютого 2020 р.

Львівщина у першому кварталі зуміла уникнути великих провалів, за єдиним винятком - область увійшла до трійки регіонів з найвищою часткою працівників, відправлених у відпустки за свій рахунок (2,7%). Серед найважливіших успіхів області: збільшення динаміки будівництва, а також нарощування виробництва продукції на 28,5%.

Другу позицію рейтингу займає голова Вінницької ОДА Владислав Скальський (64 бали). Вінниччина стала лідером по динаміці сільського господарства, показавши в першому кварталі зростання на 6,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, виробництво м'яса зросло на 16,5%, яєць - на 6,8%. Також область стала лідером за динамікою експорту товарів і послуг, показавши в першому кварталі зростання експорту товарів на 48% і послуг на 47,5%.

Третій рядок рейтингу успішності регіонів займає мер столиці України Віталій Кличко (49 балів). Серед всіх успіхів столиці особливої уваги заслуговує ситуація з робочими місцями. У першому кварталі Київ став лідером по динаміці штатних працівників: їх чисельність зросла на 1,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як в середньому по Україні, навпаки, скоротилася на 1%. Варто підкреслити, що при цьому столиця втримала на низькому рівні вимушену неповну зайнятість. Серед всіх регіонів Київ показав найменшу частку працівників, переведених на неповний робочий тиждень (0,7%, тоді як в середньому по Україні - 2,1%). Також Києві в четвірці регіонів з найменшою часткою працівників, відправлених у відпустки за свій рахунок (0,4%, тоді як в середньому по Україні - 1,3%).

На наступний рядок рейтингу серед губернаторів пробився голова Одеської ОДА Куций Максим (41 бал). Його область за більшістю критеріїв перевищує середньоукраїнський рівень. Зокрема, у першому кварталі Одещина увійшла до четвірки лідерів за динамікою реальної зарплати, в п'ятірку регіонів з найнижчою часткою працівників, переведених на неповний робочий тиждень, у шістку найбільш благополучних по динаміці капітальних інвестицій.

Замикає п'ятірку губернаторів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов (38 балів). У першому кварталі Полтавщина посіла перше місце за динамікою капітальних інвестицій. У той час як в середньому по Україні обсяг капінвестицій зменшився на 35,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року (що означає скорочення в 1,55 рази), на Полтавщині зменшення склало лише 4%. Завдяки цьому область увійшла до трійки лідерів за обсягом капінвестицій на душу населення.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" повідомила про призначення голів і членів рад вже в 18 областях та місті Кривий Ріг.