На Буковині іномарка збила пенсіонерку
Аварія сталась 10 листопада у місті Хотин Дністровського району. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Попередньо, 54-річний водій Iveco їхав заднім ходом. Тоді він наїхав на 79-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП жінка дістала травми та була госпіталізована.
"Слідчі поліції внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.
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