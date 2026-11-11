На Буковині іномарка збила пенсіонерку

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Попередньо, 54-річний водій Iveco їхав заднім ходом. Тоді він наїхав на 79-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП жінка дістала травми та була госпіталізована.

"Слідчі поліції внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.