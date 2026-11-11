"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд до Польщі через Житомир і Луцьк

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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд №123/124 Київ — Холм, який уперше забезпечить міжнародне залізничне сполучення для Житомира та Луцька. Перший рейс запланований на 20 листопада

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає RegioNews .

Поїзд курсуватиме через день. У напрямку Польщі він вирушатиме з Києва по парних числах місяця. Розклад руху передбачає такі зупинки:

Київ — відправлення о 18:48;

Житомир — прибуття о 21:38;

Луцьк — прибуття о 04:22;

Холм — прибуття о 10:47.

У Холмі пасажири зможуть пересісти на польські поїзди до Варшави, Любліна та Познані.

У зворотному напрямку поїзд курсуватиме по непарних числах місяця. Розклад такий:

Холм — відправлення о 17:15;

Луцьк — прибуття о 01:00;

Житомир — прибуття о 08:20;

Київ — прибуття об 11:15.

Таким чином, новий маршрут дасть жителям Житомира та Луцька можливість безпосередньо дістатися залізницею до Польщі з пересадкою в Холмі на інші міжнародні напрямки.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця” продовжує маршрут поїзда Інтерсіті+ №743 сполученням Дарниця – Львів до Трускавця через Дрогобич.