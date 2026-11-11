На кордоні будуть обмеження: в ДПСУ попередили

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Українців попередили про тимчасові обмеження на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй". Ці обмеження будуть діяти 12 листопада з 8 до 16 години. Причина - роботи на румунському боку, а також - запланована заміна модульних кабін, у яких здійснюється прикордонний контроль.

Водіям радять скористатись найближчим пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".

"Пішоходам також варто врахувати, що в зазначений період можливе сповільнене проходження контрольних процедур. Плануйте поїздку з урахуванням тимчасових обмежень та обирайте зручний маршрут, щоб уникнути очікування на кордоні", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка за $10 тисяч обіцяла переправити чоловіка до Угорщини. Їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.