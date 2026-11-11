Маєток за $4 млн під Києвом належить громадянину РФ, який працював у "Газпромі", — розслідування

Фото: "Слідство.Інфо"

У селі Іванковичі Київської області виставили на продаж маєток площею 850 квадратних метрів за 4 мільйони доларів. Його власником є громадянин Росії Валерій Канюка, який раніше обіймав керівні посади в дочірній структурі російського "Газпрому"

Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо", передає RegioNews .

Маєток розташований на земельній ділянці площею 70 соток. Окрім основного будинку, на території є гостьовий будинок, приміщення для охорони та власний парк.

Усередині резиденції облаштовані збройова кімната, зала для дегустації вина, бібліотека, більярдна, сауна та два басейни — критий і відкритий.

Журналісти намагалися зв'язатися з Валерієм Канюкою, однак зробити цього не вдалося. Один із його синів відмовився пояснювати, хто розпоряджається нерухомістю під Києвом, заявивши, що "там усе законно".

Водночас Олександр Петренко, який опублікував у соцмережах чотири рекламні відео з оглядом маєтку, заявив журналістам, що насправді не продає об'єкт. За його словами, ролики він зняв "для того, щоб були підписники".

В агентстві нерухомості The Capital, яке займалося здачею будинку в оренду, запевнили, що не співпрацюють із громадянами Росії. Там припустили, що оголошення про маєток потрапило до бази без попередньої перевірки. Після виходу розслідування оголошення про оренду нерухомості видалили із сайтів.

За даними розслідувачів, Валерій Канюка обіймав керівні посади у структурі "Газпрому". Зокрема, був виконувачем обов'язків генерального директора, заступником та першим заступником гендиректора компанії "Газпром Комплектація".

У 2017–2024 роках він працював радником у приватних нафтогазових компаніях Росії. Нині, ймовірно, перебуває на пенсії.

Як з'ясували журналісти з Державного реєстру речових прав, Канюка став власником маєтку в Іванковичах ще у 2009 році. У витягу на нерухомість зазначені дані його українського паспорта, який нині, за інформацією Державної міграційної служби, є недійсним.

Водночас у 2003 році чоловік отримав паспорт громадянина Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Він також залишається чинним російським платником податків.

За даними про перетин державного кордону, упродовж 2015–2022 років Канюка 26 разів приїжджав до України. Востаннє він виїхав із країни в січні 2022 року — за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Україні продовжують працювати та вести бізнес його дорослі сини. Один із них володіє частиною земельної ділянки, на якій розташований маєток.

Крім того, журналісти знайшли у відкритих джерелах згадку про те, що у 2025 році Канюка відпочивав в окупованому Криму. Там він посів четверте місце на турнірі з більярду серед гостей санаторію "Сакрополь" у місті Саки.

Нагадаємо, що родина радника голови Національної поліції Володимира Нідзельського мешкає в розкішному маєтку в Лісниках під Києвом, вартість якого перевищує $2 млн. Водночас сам правоохоронець у декларації вказує оренду невеликої смартквартири в столиці.