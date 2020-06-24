Дорогу на "Барабашово" в Харкові почнуть будувати через кілька тижнів

Будівництво почнуть з боку "Росту"

Будівництво почнуть з боку "Росту"

Фото: з відкритих джерел

Найближчим часом розпочнуться роботи з будівництва дороги, яка з'єднає Салтівку та центр Харкова.

Як передає RegioNews, про це на сесії міськради повідомив мер міста Геннадій Кернес.

Роботи почнуться в найближчі пару тижнів з боку "Росту", - пообіцяв Кернес.

Так, на сесії міської ради депутати виділили 2 мільйони 432 тисячі гривень на будівництво нового ринку (КП Міський торговий ринок). За даними позафракційного депутата Ігоря Черняка, за ці гроші планується підключити електроенергію до об'єкта.

За словами голови міста, ринок Барабашово був побудований без дозвільних документів і всі про це знають.

Все забудовано самовільно, без всяких на те документів. Я думаю, всі про це знають, але не визнають. Тепер з'явилися господарі в місті, які думають про місто, щоб воно було успішним, і ми будемо будувати дорогу", - сказав Кернес.

Нагадаємо, раніше Кернес повідомляв, що у концерну "АВЕК", який зараз розпоряджається ринком величезні борги за землю.