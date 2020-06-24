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Ситуація критична: Шмигаль розповів про наслідки паводків на заході України
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24 червня 2020, 13:51 28

Ситуація критична: Шмигаль розповів про наслідки паводків на заході України

24 червня 2020, 13:51 28
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Прем'єр-міністр вважає, що стихія переверщила масштаб 2008 року
Прем'єр-міністр вважає, що стихія переверщила масштаб 2008 року
Фото: з відкритих джерел
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Ситуація на затоплених паводками районах західної України критична.

Про це в ході інспекції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews.

"Фактично затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні складнощі через те, що там є хворі на коронавірус",- підкреслив він.

За словами Шмигаля, далі буде проінспектовано гірський район, а після обіду
планується засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть приймати необхідні для подолання наслідків стихії рішення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ситуацію в рівнинній частині Івано-Франківської області

Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводитися евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус. Далі проінспектуємо гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення.

Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 24 червня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр доручив розробити невідкладні заходи для ліквідації наслідків негоди на заході України.

Пізніше стало відомо, що Денис Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область, щоб координинувати дії органів влади через паводки.

негода Україна Прикарпаття Деніс Шмигаль Повінь
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