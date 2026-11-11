150 тисяч "зеленими" за закриття справи: НАБУ викрило співробітника СБУ

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Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

У травні минулого року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівкові кошти на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Правоохоронці з'ясували, що керівник компанії через свого знайомого хотів дізнатись про причини.

Цей знайомий підприємця звернувся до співробітника СБУ, але співробітник СБУ запропонував "владнати проблему" за 150 тисяч доларів. За ці гроші правоохоронець обіцяв "домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи".

Нагадаємо, раніше ДБР затримало на Рівненщині солдата навчального центру, який намагався відкупитися від служби. Він запропонував командиру хабар в 5 тисяч доларів.