Дизель продовжує падати: що відбувається з цінами на АЗС

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В Україні тривалий час дорожчали автогаз та дизпальне. Тепер ціни починають відчутно падати

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 11 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 92,48 гривні за літр (-0,25 гривні);

бензин А-95 – 88,74 гривні за літр (-0,28 гривні);

бензин А-92 – 84,68 гривні за літр (-0,81 гривні);

дизпальне – 104,31 гривні за літр (-0,11 гривні);

автогаз – 61,15 гривні за літр (+0,45 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.