Евакуйовані з Олешок жителі після лікування переїхали до трьох областей України

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Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, яких вдалося вивезти під час гуманітарної місії, поступово завершують лікування та облаштовуються на нових місцях проживання

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews .

На залізничних вокзалах у трьох регіонах евакуйованих зустріли представники омбудсмана Ірина Ісопенко, Катерина Шкльода та Андрій Крючков. Вони координуватимуть подальше надання допомоги людям.

На Буковині облаштовуватиметься родина — син із дружиною, які виїхали з Олешок. Там вони вперше за два роки зустрілися з матір'ю, яка весь цей час перебувала на підконтрольній Україні території.

На Волинь приїхало подружжя, будинок якого в Олешках був зруйнований. За сприяння місцевої громади та благодійників їм надали місце для тимчасового проживання.

До Закарпатської області прибули дві родини людей похилого віку та ще один чоловік. Для них влада спільно з волонтерами підготувала місце тимчасового проживання з урахуванням потреб новоприбулих.

"Найважливіше, що тепер всі люди перебувають у безпеці. Попереду — відновлення звичного побуту та можливість планувати майбутнє. Ми координуємо роботу всіх залучених служб, щоб люди отримували необхідну допомогу на кожному етапі: не лише під час прибуття, а й після виписки з лікарні", — написав Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, ще під час перебування в лікарнях евакуйованих забезпечили телефонами, одягом і засобами гігієни. Також вони отримали медичну, фінансову, соціальну та психологічну підтримку.

Крім того, людям допомогли оформити паспорти, ідентифікаційні коди, банківські картки, довідки внутрішньо переміщених осіб та виплати на проживання.

Нагадаємо, 31 жовтня гуманітарна операція з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині завершилася успішно. Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року.