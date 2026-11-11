У Запоріжжі чоловік підірвав гранату в кафе та загинув

Фото: Нацполіція

Про це повідоляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Попередньо, 23-річний чоловік підірвав гранату в приміщенні кафе. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. За словами правоохоронців, крім нього більше ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знешкодили російську ракету Х-101 із понад 200 кг вибухівки – вона не здетонувала під час падіння.