У Запоріжжі чоловік підірвав гранату в кафе та загинув
Інцидент стався в Вознесенівському районі міста. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідоляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.
Попередньо, 23-річний чоловік підірвав гранату в приміщенні кафе. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. За словами правоохоронців, крім нього більше ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знешкодили російську ракету Х-101 із понад 200 кг вибухівки – вона не здетонувала під час падіння.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Відключення світла 12 листопада: в Укренерго назвали графіки
11 листопада 2026, 21:55СБУ атакувала порт Усть-Луга в Росії та уразила ракетний корабель "Буян-М"
11 листопада 2026, 21:54Який єдиний шлях, щоб примусити Путіна погодитися на реальні перемовини
11 листопада 2026, 21:40150 тисяч "зеленими" за закриття справи: НАБУ викрило співробітника СБУ
11 листопада 2026, 21:30Евакуйовані з Олешок жителі після лікування переїхали до трьох областей України
11 листопада 2026, 21:11На кордоні будуть обмеження: в ДПСУ попередили
11 листопада 2026, 20:55На Дніпропетровщині через російські атаки поранені 6 людей
11 листопада 2026, 20:50У Харкові внаслідок атаки російського дрона загинули двоє людей
11 листопада 2026, 20:30Блокування автобуса Нацгвардії на Київщині: ще одного підозрюваного взяли під варту
11 листопада 2026, 19:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »