Корупцію в Україні може перемогти суспільство - Шмигаль

В Україні ще формується громадянське суспільство, а це займає десятки років

В Україні ще формується громадянське суспільство, а це займає десятки років

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На думку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, корупція - це проблема болісного зростання країни та суспільства і з часом її вдасться побороти.

Про це інформує RegioNews з посиланням на інтерв'ю прем'єра у програмі "Vласть vs Vлащенко".

Як зазначає Денис Шмигаль, розвинуті країни проходили шлях становлення громадянського суспільства протягом сотень років, тому 30 років незалежності, це навіть не підлітковий, а дитячий період, протягом якого країна формується, а саме головне - формується свідомість громадянського суспільства.

Модель відсутності корупції у нас в голові. Якщо нема моделі дати хабаря, значить ні в кого не виникне моделі його отримати. Якщо все суспільство буде мати нульову толерантність до корупції, то її не буде, але до цього треба дожити", - зазначив прем'єр.

На думку Шмигаля, судова система буде ставати кращою рік від року. Верхня ланка судів вже зреформована, а суди першої інстанції ще потребують реформування.

Для мене принципово важливо, щоб український суд став кінцевою точкою справедливості", - підкреслив прем'єр.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль розповів про наслідки паводків на заході України.