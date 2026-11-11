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11 листопада 2026, 21:54

СБУ атакувала порт Усть-Луга в Росії та уразила ракетний корабель "Буян-М"

11 листопада 2026, 21:54
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Фото з відкритих джерел
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СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони в ніч на 11 листопада атакувала портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також українські сили уразили малий ракетний корабель "Буян-М"

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктурні об'єкти термінала "Новатек-Усть-Луга". Зокрема, пошкоджені кілька резервуарів, кожен об'ємом 30 тисяч тонн. Також стався розлив нафтопродуктів.

На терміналі "Усть-Луга Ойл" пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами. Там виникла масштабна пожежа. Крім того, загоряння зафіксували на терміналі АТ "Фактор" та залізничній станції Лужська.

Основних пошкоджень зазнали резервуарні парки, насосні станції, трубопроводи та інфраструктура перевалки нафти й нафтопродуктів. На об'єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

Окремою ціллю спецоперації став малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" під назвою "Наро-Фомінськ". Він є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Судно спустили на воду у 2022 році.

Також СБУ перевіряє інформацію щодо можливого знищення російських бойових вертольотів.

У спецслужбі наголошують, що продовжують системно завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, щоб скорочувати надходження до російського бюджету, які використовують для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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