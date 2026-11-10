На Рівненщині працівниця ГО привласнила чверть мільйона страхових виплат людей

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На Рівненщині будуть судити представницю громадської організації. Вона привласнила 200 тисяч гривень страхових виплат

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

49-річна представниця громадської організації дізналась, що 70-річна місцева жителька має право на страхову виплату після загибелі її чоловіка в ДТП. Тоді зловмисниця від імені цієї жінки направила до страхової компанії заяву на виплату та всі необхідні документи. З січня по квітень 2025 року страховики перерахували 200 тисяч гривень на банківські рахунки, вказані аферисткою, про що пенсіонерка не знала.

Аферистка пообіцяла жінці, що гроші вона отримає пізніше, але потім перестала виходити на зв'язок.

"Відповідно до інкримінованої статті, аферистці загрожує штраф від 4000 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 3 до 5 років позбавлення волі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати. Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.