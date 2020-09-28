У "Слузі народу" не працює управлінська система – Качура

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Я вважаю, що потрібно боротися не з наслідками цих проблем (розбіжностями й конфліктами між депутатами й обласними штабами в партії – ред.), а з причинами. Тому що потрібно ходити не до депутатської групи "Довіра" за підтримкою і голосами, а потрібно ходити до своїх депутатів й у них отримувати довіру. Про це потрібно говорити, тому що та управлінська форма, яка є на сьогодні в нашій фракції - вона вже не працює. Якщо так далі піде - це означає, що у нас фракція просто не голосуватиме за необхідні рішення й не ухвалюватиме необхідних законопроектів", - сказав Качура перед засіданням фракції "Слуга народу".