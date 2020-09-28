У "Слузі народу" не працює управлінська система – Качура
Сформована в парламентській фракції "Слуга народу" форма управління не працює, заявив народний депутат від цієї фракції Олександр Качура.
Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Я вважаю, що потрібно боротися не з наслідками цих проблем (розбіжностями й конфліктами між депутатами й обласними штабами в партії – ред.), а з причинами. Тому що потрібно ходити не до депутатської групи "Довіра" за підтримкою і голосами, а потрібно ходити до своїх депутатів й у них отримувати довіру. Про це потрібно говорити, тому що та управлінська форма, яка є на сьогодні в нашій фракції - вона вже не працює. Якщо так далі піде - це означає, що у нас фракція просто не голосуватиме за необхідні рішення й не ухвалюватиме необхідних законопроектів", - сказав Качура перед засіданням фракції "Слуга народу".
За словами нардепа, наявна управлінська система у фракції "Слуга народу" потребує повного перезавантаження.
Нам потрібні заступники голови фракції, які користуються повагою депутатів, якими вони керують, потрібна налагоджена комунікація, позиція кожного народного депутата з того чи іншого законопроекту, і тільки тоді ми можемо виходити на злагоджену позицію, і ви знову бачитиме на табло 226, 230, 240 і навіть 250 голосів від однієї депутатської фракції "Слуга народу", - вважає Качура.
Нагадаємо, сьогодні ввечері "Слуга народу" зібрала засідання фракції на якому планують розглянути зміни до постанови про місцеві вибори та ряд інших питань.