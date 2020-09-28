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28 вересня 2020, 21:58 4

У "Слузі народу" не працює управлінська система – Качура

28 вересня 2020, 21:58 4
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Нардеп вважає, що сформована у пропрезидентській фракції форма управління стала неефективною
Нардеп вважає, що сформована у пропрезидентській фракції форма управління стала неефективною
Фото: Facebook
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Сформована в парламентській фракції "Слуга народу" форма управління не працює, заявив народний депутат від цієї фракції Олександр Качура.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Я вважаю, що потрібно боротися не з наслідками цих проблем (розбіжностями й конфліктами між депутатами й обласними штабами в партії – ред.), а з причинами. Тому що потрібно ходити не до депутатської групи "Довіра" за підтримкою і голосами, а потрібно ходити до своїх депутатів й у них отримувати довіру. Про це потрібно говорити, тому що та управлінська форма, яка є на сьогодні в нашій фракції - вона вже не працює. Якщо так далі піде - це означає, що у нас фракція просто не голосуватиме за необхідні рішення й не ухвалюватиме необхідних законопроектів", - сказав Качура перед засіданням фракції "Слуга народу".

За словами нардепа, наявна управлінська система у фракції "Слуга народу" потребує повного перезавантаження.

Нам потрібні заступники голови фракції, які користуються повагою депутатів, якими вони керують, потрібна налагоджена комунікація, позиція кожного народного депутата з того чи іншого законопроекту, і тільки тоді ми можемо виходити на злагоджену позицію, і ви знову бачитиме на табло 226, 230, 240 і навіть 250 голосів від однієї депутатської фракції "Слуга народу", - вважає Качура.

Нагадаємо, сьогодні ввечері "Слуга народу" зібрала засідання фракції на якому планують розглянути зміни до постанови про місцеві вибори та ряд інших питань.

Слуга народа партія нардепи фракція Качура Олександр
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