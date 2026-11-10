07:36  10 листопада
На Львівщині маленька дівчинка проковтнула будівельний шуруп
09:56  10 листопада
У Житомирі в ліцеї побилися дев'ятикласниці: що відомо про інцидент
10:53  10 листопада
На Львівщині автомобіль зіткнувся з підводою: травмовані двоє людей і двоє коней
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2026, 12:32

У Кропивницькому після атаки РФ виявили перевищення шкідливих речовин у повітрі

10 листопада 2026, 12:32
Читайте также на русском языке
Фото: Кіровоградська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Кропивницькому після ранкового російського удару в 101-му мікрорайоні зафіксували перевищення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, лабораторні дослідження якості повітря провели спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За результатами моніторингу виявили такі перевищення:

  • сажа – у 5 разів;
  • формальдегід – у 5,2 раза;
  • пил – у 3 рази;
  • сірчистий ангідрид – у 1,7 раза;
  • оксид вуглецю та діоксид азоту – у 1,6 раза;

У зв'язку з цим фахівці рекомендують мешканцям 101-го мікрорайону менше перебувати на відкритому повітрі або використовувати захисні маски.

Моніторинг якості атмосферного повітря продовжується. В інших районах міста перевищень допустимих концентрацій не зафіксували.

Нагадаємо, зранку 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Влучання зафіксували на території однієї з торговельних мереж. За даними, місцевих Telegram-каналів, що під ударом опинився "Епіцентр". Постраждали двоє охоронців, вони перебувають у тяжкому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ Кропивницький Кіровоградська область повітря якість атака
Російський удар по Кропивницькому: двоє охоронців із тяжкими опіками в лікарні
10 листопада 2026, 09:45
Удар по житловій забудові Вишгорода: є загибла та постраждалі
09 листопада 2026, 22:03
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину
09 листопада 2026, 21:59
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Астаф'єву нагородили орденом княгині Ольги: хто ще отримав відзнаки
10 листопада 2026, 14:45
У Києві чоловік під час застілля зґвалтував жінку знайомого
10 листопада 2026, 14:20
65 мільйонів за вихід із СІЗО: за генерала СБУ Сергія Дуку внесли лише частину застави
10 листопада 2026, 14:14
До Молдови через Дністер: на Вінниччині зупинили п'ятьох чоловіків із гумовими човнами
10 листопада 2026, 13:50
Зеленський анонсував нову допомогу від ЄС та логістичні рішення для Києва
10 листопада 2026, 13:25
На Львівщині митники знайшли 24 приховані Starlink у рейсовому автобусі
10 листопада 2026, 13:20
Отруєння на замовлення РФ: 23 загиблих військових, наймолодшій виконавиці було 14 років
10 листопада 2026, 13:13
Переплатили за електроенергію майже 4 мільйона: на Житомирщині судитимуть керівника КП
10 листопада 2026, 13:00
Росіяни атакували Запоріжжя: поранена жінка
10 листопада 2026, 12:56
Без політичних змін Україна ризикує перетворитися на Росію
10 листопада 2026, 12:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »