У Кропивницькому після атаки РФ виявили перевищення шкідливих речовин у повітрі

Фото: Кіровоградська ОВА

У Кропивницькому після ранкового російського удару в 101-му мікрорайоні зафіксували перевищення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, лабораторні дослідження якості повітря провели спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За результатами моніторингу виявили такі перевищення:

сажа – у 5 разів;

формальдегід – у 5,2 раза;

пил – у 3 рази;

сірчистий ангідрид – у 1,7 раза;

оксид вуглецю та діоксид азоту – у 1,6 раза;

У зв'язку з цим фахівці рекомендують мешканцям 101-го мікрорайону менше перебувати на відкритому повітрі або використовувати захисні маски.

Моніторинг якості атмосферного повітря продовжується. В інших районах міста перевищень допустимих концентрацій не зафіксували.

Нагадаємо, зранку 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Влучання зафіксували на території однієї з торговельних мереж. За даними, місцевих Telegram-каналів, що під ударом опинився "Епіцентр". Постраждали двоє охоронців, вони перебувають у тяжкому стані.