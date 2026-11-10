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Станом на ранок 10 листопада через російські атаки частина споживачів у шести областях України залишилася без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Протягом минулої доби російські війська атакували енергетичні об'єкти у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях. Станом на ранок електропостачання всім споживачам у цих регіонах відновили.

Водночас через нічні удари без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

У Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовують аварійні відключення. Причина – пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі. До прогнозованих графіків повернуться після стабілізації ситуації.

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджені високовольтні підстанції та інші об'єкти електромереж. Роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги.

У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а для промисловості – обмеження потужності. Через нові атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 162 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 19 локаціях.