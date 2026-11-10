Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею митники виявили партію незадекларованих колекційних срібних монет. Їх намагався ввезти в Україну житель Івано-Франківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Чоловік перетинав кордон на автомобілі Mercedes-Benz та обрав для проходження митного контролю "зелений коридор".

Під час поглибленого огляду авто митники спільно з прикордонниками знайшли пам'ятні монети Королівського монетного двору Канади та монетного двору Перта в Австралії.

Серед знахідок також були монети із серії "Китайські міфи та дракони" та срібна монета номіналом 25 доларів, присвячена канонізації Папи Римського Івана Павла II.

Жодну з монет 62-річний чоловік не задекларував. На нього склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Вартість нумізматичної колекції встановлять додатково.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали партію рідин для електронних сигарет на 600 тис. грн.