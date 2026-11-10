На Рівненщині під час пожежі в літній кухні загинула жінка

Фото: ДСНС Рівнещини

У селі Блажове Рокитнівської громади Сарненського району під час пожежі в господарській будівлі загинула жінка 1951 року народження

Про це інформуєГоловне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу на вулиці М. Борисовця надійшло до рятувальників 9 листопада о 15:11.

На місце події прибули вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Рокитне. На момент їхнього прибуття господарська будівля вже була повністю охоплена полум'ям. Існувала також загроза поширення вогню на розташований поруч житловий будинок.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1951 року народження.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття будівлі, а також речі домашнього вжитку на площі 60 квадратних метрів.

Нагадаємо, в Києві на парковці горіли автобуси. Подія сталася у Солом'янському районі столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів.