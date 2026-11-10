Фото: МВА

Російські війська ввечері 9 листопада та в ніч на 10 листопада скинули три авіабомби на центральну частину Слов'янська Донецької області

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Близько 21:00 росіяни завдали удару авіабомбою ФАБ-500 по приватному сектору в центрі міста. Повністю зруйновані чотири будинки, ще близько 60 зазнали пошкоджень.

Уночі російські війська атакували центральну частину Слов'янська ще двома авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок ударів частково зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені щонайменше 22 багатоквартирні будинки та медичний заклад.

За попередньою інформацією, внаслідок цих авіаударів постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби в місті були пошкоджені приватні будинки, автомобілі та обладнання підприємств. Поранення дістав 44-річний чоловік, його госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області. Загинули двоє людей. У Ладижинській громаді оголосили триденну жалобу.