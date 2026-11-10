Рада ухвалила закон про боротьбу з міжнародною корупцією: що зміниться

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про боротьбу з міжнародною корупцією. Він передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також антикорупційного законодавства

Про це повідомила пресслужба парламенту, передає RegioNews.

За документ проголосували 247 народних депутатів.

Автором законопроєкту №15056 є президент України Володимир Зеленський.

Як зазначається у пояснювальній записці, мета документа – узгодити українське законодавство з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та забезпечити її належне виконання.

Зокрема, законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про запобігання корупції".

У Верховній Раді зазначили, що приєднання до Конвенції відкриває нові можливості для міжнародної співпраці у розслідуванні корупційних злочинів.

Також ухвалення документа має наблизити українське законодавство до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що цього тижня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі. Серед питань порядку денного – законопроєкти, важливі для європейської інтеграції, фінансування держави та боротьби з корупцією.