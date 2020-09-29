Мер Умані подав заяву до поліції щодо реєстрації двійників на місцевих виборах

У місті зареєстровано ще двох кандидатів з таким же прізвищем як у мера

У місті зареєстровано ще двох кандидатів з таким же прізвищем як у мера

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Умані Олександр Цебрій подав заяву до поліції щодо ситуації із спробою зареєструвати себе для участі у місцевих виборах.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

За його словами, напередодні на посаду міського голови Умані зареєстрували двох кандидатів із повністю схожим прізвищем та ім’ям, як в нього - Цебрій Олександр.

Чиновник повідомив, що тезок зареєстрували вночі та не в приміщенні виборчої комісії.

"Я маю прізвище Цебрій, а це не зовсім звичайне прізвище. За 2 місяці зробили клонів, змінили ПІБ. Ці люди проживають у Кіровоградській області, на одній адресі, в одному населеному пункті, і люди були зареєстровані. У мене претензії до членів Уманської ТВК, які, я переконаний, у шахрайський спосіб… ухвалюють рішення, які не піддаються здоровому глузду. Чому клони були зареєстровані о дванадцятій годині ночі, під світлом ліхтариків, загалом навіть не в приміщенні ТВК", - зазначив мер.

За словами Цебрія, у нього знайшли якусь технічну помилку у документах та не дали можливості її усунути, а після того, як він усунув помилку - не дали зареєструватися кандидатом.

Як ви можете, як Національна поліція, відреагувати? Я звернувся до Національної поліції, наша юридична служба написала відповідну заяву (щодо цієї ситуації – ред.)", - зазначив Цебрій.

У свою чергу голова Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що справу зареєструють у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також перевірять усі факти щодо реєстрації тезок Цебрія.

Нагадаємо, 26 вересня мера міста Умань Олександра Цебрія зняли з місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня.

28 вересня у Києві під ЦВК мітингували через недопуск мера Умані до виборів.