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29 вересня 2020, 09:44 1

"Слуги народу" не обговорювали заяву Галушка про продаж місць у списках - Качура

29 вересня 2020, 09:44 1
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За словами голови фракції, нардепи "не встигли б" обговорити це питання
За словами голови фракції, нардепи "не встигли б" обговорити це питання
Фото: з відкритих джерел
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Питання продажу місць у списках на місцевих виборах, про які раніше заявляв нардеп Микола Галушко, не обговорювали на засіданні парламентської фракції партії "Слуга народу".

Як передає RegioNews, про це журналістам за результатами засідання фракції сказав народний депутат IX скликання Олександр Качура.

Щодо пана Галушка та інших питань, які ми повинні були обговорювати, - ми їх не обговорювали", - сказав Качура.

За його словами, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на запитання нардепів, чому на засіданні фракції не зачепили тему заяв Миколи Галушка, відповів, що нардепи "не встигнуть".

Раніше повідомлялось, що Корнієнко не здивований скандалом з приводу розпродажу місць у списках.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії.

вибори Слуга народа партія депутат фракція
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