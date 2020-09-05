10:41  05 вересня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано рекордну кількість хворих
13:08  05 вересня
На Луганщині знову палає ліс: в ДСНС кажуть, що будинкам нічого не загрожує
10:12  05 вересня
Доба в ООС: Ворог один раз порушив режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2020, 18:42 3

Під Запоріжжям п'яний неадекват поранив ножем 11 людей в кафе

05 вересня 2020, 18:42 3
Читайте также на русском языке
Тепер йому загрожує 15 років в'язниці
Тепер йому загрожує 15 років в'язниці
Читайте также
на русском языке

Під Запоріжжям чоловік з ножем накинувся на відпочиваючих в кафе на дискотеці і поранив кількох людей. Один з постраждалих - 18-річний хлопець - перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у важкому стані.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, передає RegioNews.

Інцидент стався в місті Оріхів пізно ввечері 4 вересня. Нападник затриманий, і тепер за скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці.

Правоохоронці встановили, що в розважальному закладі на вулиці Набережна під час розпиття спиртних напоїв між 35-річним чоловіком та групою його односельців стався конфлікт, яки переріс у бійку. Після цього чоловік взяв ножа і завдав ним удар у грудну клітину 18-річному хлопцеві, а потім поранив ще трьох 17-річних юнаків.

На місце події прибули поліцейські, а потім і додаткові наряди та працівники кримінального блоку, бо відвідувачі кафе збиралися влаштувати самосуд над розлюченим неадекватом і перевернули його легковик.

Як повідомляється в місцевих пабліках, конфлікт на дискотеці почався через те, що хлопці в кафе зробили зауваження чоловікові за те, що він штовхав людей на танцполі. Тоді той пішов за ножем, а потім повернувся і почав різати усіх, хто попався йому на шляху. Повідомляється, що поранення отримали 11 людей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 п. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК.

Як відзначають в мережі, затриманий вже бував у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік влаштував стрілянину по перехожих.

кримінал поліція кримінальна справа поранення Запоріжжя
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »