На Дніпропетровщині через російські атаки поранені 6 людей

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові протягом дня 11 листопада понад десять разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Поранень дістали шестеро людей

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

У Павлограді внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство. Постраждали 51-річні чоловік і жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині росіяни атакували районний центр, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджений автомобіль.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили трьох людей: 59-річного чоловіка та жінок віком 53 і 44 роки.

Також під ударом опинилася Межівська громада Синельниківського району. Там у тяжкому стані госпіталізували 69-річного чоловіка.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Крім того, через ворожі обстріли масштабні знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській області.