Скандальний ексглава Запорізької ОДА братиме участь у місцевих виборах в Одесі

Євген Червоненко висуватиметься від партії "Наш край"

Євген Червоненко висуватиметься від партії "Наш край"

Одіозний міністр транспорту та зв'язку України (2005), голова Запорізької ОДА (2005-2007 рр.) Євген Червоненко вирішив йти на місцеві вибори в Одесі разом з партією «Наш край».

Про це повідомили на з'їзді партії, що пройшов у Києві, передає RegioNews з посиланням на "Главком".

У своїй промові Червоненко заявив, що має намір продовжити розвиток Одеси як логістичного центру, чиї доходи істотно впали за останні роки.

"Одеса — це наш останній логістичний центр. Я вам хочу сказати, що за Кірпи і при мені транзит тільки через Україну приносив мільярди доларів — без газової труби. Сьогодні 120 млн", — заявив скандальний політик.

Нагадаємо, напередодні член депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді Сергій Шахов заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва від партії "Наш край".