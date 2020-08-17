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17 серпня 2020, 18:59 2

У двох районах Рівненщини припинено перевезення в громадському транспорті

17 серпня 2020, 18:59 2
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Вони потрапили до "червоної” зони карантину
Вони потрапили до "червоної” зони карантину
Фото: flickr
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У Рівненському та Костопільському районах Рівненської області, а також у місті Дубно повністю припинені перевезення пасажирів у громадському транспорті.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Транспортне сполучення було зупинене у зв'язку з віднесенням цих територій до "червоного рівня" епідеміологічної небезпеки.

Сьогодні деякі перевізники вийшли на маршрути в "червоній зоні". Після проведення роз'яснювальної роботи пасажирські перевезення було припинено", - йдеться в повідомленні.

Також місцева влада організувала спецперевезення медпрацівників і працівників критичної інфраструктури, що забезпечують функціонування важливих об'єктів області.

Крім того, розглядається питання про можливість відкриття медичних установ другої хвилі.

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Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу, помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.

Рівне область транспорт карантин коронавірус
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