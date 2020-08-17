У двох районах Рівненщини припинено перевезення в громадському транспорті
У Рівненському та Костопільському районах Рівненської області, а також у місті Дубно повністю припинені перевезення пасажирів у громадському транспорті.
Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.
Транспортне сполучення було зупинене у зв'язку з віднесенням цих територій до "червоного рівня" епідеміологічної небезпеки.
Сьогодні деякі перевізники вийшли на маршрути в "червоній зоні". Після проведення роз'яснювальної роботи пасажирські перевезення було припинено", - йдеться в повідомленні.
Також місцева влада організувала спецперевезення медпрацівників і працівників критичної інфраструктури, що забезпечують функціонування важливих об'єктів області.
Крім того, розглядається питання про можливість відкриття медичних установ другої хвилі.
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