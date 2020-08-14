"Укрзалізниця” скасувала посадку пасажирів у містах двох областей
З 17 серпня "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків зі станцій "Самбір" Львівської області, а також "Дубно" і "Клевань" Рівненської області.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.
За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватиметься лише висадка пасажирів без посадки. Зокрема, з 17 серпня з 00 год 01 хв буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зі станцій Самбір, Дубно та Клевань не будуть продаватися проїзні документи на наступні поїзди:
- №98/97Ковель - Київ,
- №49/50 Київ - Трускавець,
- №45/46 Ужгород - Лисичанськ,
- №231/232 Івано - Франківськ — Генічеськ,
- №217/218 Київ - Рахів,
- №743/744 Київ - Львів.
Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки у залізничні каси чи через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості”, - додали в компанії.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування потягу "Київ-Запоріжжя", квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.