"Укрзалізниця” скасувала посадку пасажирів у містах двох областей

На станціях можна буде зробити лише висадку

На станціях можна буде зробити лише висадку

Фото: flickr

З 17 серпня "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків зі станцій "Самбір" Львівської області, а також "Дубно" і "Клевань" Рівненської області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватиметься лише висадка пасажирів без посадки. Зокрема, з 17 серпня з 00 год 01 хв буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зі станцій Самбір, Дубно та Клевань не будуть продаватися проїзні документи на наступні поїзди:

№98/97Ковель - Київ,

№49/50 Київ - Трускавець,

№45/46 Ужгород - Лисичанськ,

№231/232 Івано - Франківськ — Генічеськ,

№217/218 Київ - Рахів,

№743/744 Київ - Львів.

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки у залізничні каси чи через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості”, - додали в компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування потягу "Київ-Запоріжжя", квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.