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14 серпня 2020, 18:00 3

"Укрзалізниця” скасувала посадку пасажирів у містах двох областей

14 серпня 2020, 18:00 3
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На станціях можна буде зробити лише висадку
На станціях можна буде зробити лише висадку
Фото: flickr
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З 17 серпня "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків зі станцій "Самбір" Львівської області, а також "Дубно" і "Клевань" Рівненської області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватиметься лише висадка пасажирів без посадки. Зокрема, з 17 серпня з 00 год 01 хв буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зі станцій Самбір, Дубно та Клевань не будуть продаватися проїзні документи на наступні поїзди:

  • №98/97Ковель - Київ,
  • №49/50 Київ - Трускавець,
  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ,
  • №231/232 Івано - Франківськ — Генічеськ,
  • №217/218 Київ - Рахів,
  • №743/744 Київ - Львів.

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки у залізничні каси чи через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості”, - додали в компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування потягу "Київ-Запоріжжя", квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

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