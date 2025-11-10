12:27  10 ноября
В Запорожье в больнице произошел взрыв: пострадал пациент
08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2025, 14:45

От 50 до 163 млн грн: НАБУ проверяет возможное присвоение средств на строительстве больницы в Полтаве

10 ноября 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото: Интернет-издание "Полтавщина"
Читайте також
українською мовою

В 2024 году областной департамент строительства Полтавской ОВА заключил договор с ООО "Энки Констракшн" на реконструкцию корпуса Полтавского областного клинического кардиоваскулярного центра на сумму 109,7 млн. грн

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По материалам следствия, чиновники и подрядчики завышали стоимость работ и строительных материалов, а субподрядчики использовали дешевые и некачественные материалы, а также неквалифицированных работников.

Среди фигурантов дела – бывший первый заместитель начальника Полтавской ОВА Богдан Корольчук, действующий первый заместитель директора областного департамента строительства Виталий Кулинич и начальник управления капитального строительства этого департамента Сергей Сызко. Кроме того, расследование охватывает должностных лиц ООО "Энки Констракшн" и других частных предприятий.

Реконструкция Полтавского кардиоцентра была запланирована в рамках программы по восстановлению Украины.

Начальная стоимость проекта составила 49,5 млн грн, но после нескольких корректировок смета выросла до 163,2 млн грн. Филиал "Укргосстройэкспертизы" провел экспертизу обновленного проекта, а ООО "Энки Констракшн" стало единственным участником тендера.

Детективы НАБУ уже провели обыски в рабочих кабинетах должностных лиц и по месту жительства фигурантов, а также осмотрели транспортные средства. Продолжается сбор доказательств и установление всех участников коррупционной схемы.

Как известно, НАБУ также расследует присвоение более 17 млн грн на строительстве оборонных сооружений в Донецкой и Полтавской областях.

Фортификационный скандал: что известно

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВА Филипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВА в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро. В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 за "содействие" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

Читайте также: "Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область Полтавская ОВА расследование НАБУ коррупционная схема коррупция фортификации подрядчик реконструкция
Стало известно, кто входил в коррупционную схему в энергетической сфере, разоблаченной НАБУ
10 ноября 2025, 12:49
НАБУ обнародовало аудио, где чиновники и бизнесмены "делили" деньги на энергетическую безопасность
10 ноября 2025, 12:07
Депутатка Киевсовета предстанет перед судом за присвоение 300 000 грн
10 ноября 2025, 10:58
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На оккупированном Запорожье россияне отлавливают домашних животных ради меха
10 ноября 2025, 16:15
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 15:59
Смертельное ДТП в Харьковской области: погибла 17-летняя девушка, водителя задержали
10 ноября 2025, 15:45
Женщина из Тернополя потеряла более 100 тысяч гривен из-за мошенников
10 ноября 2025, 14:59
В Харьковской области загорелся жилой дом: что известно
10 ноября 2025, 14:55
В Одессе судили наркокурьера, который маскировал "товар" в посылках с одеждой и игрушками
10 ноября 2025, 14:38
Во Львове после укуса кота умерла женщина: подозревают бешенство
10 ноября 2025, 14:04
В Тернопольской области грузовик врезался в магазин
10 ноября 2025, 13:51
ГНСУ не раскрывает, покинул ли страну совладелец "Квартала 95" Миндич
10 ноября 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »