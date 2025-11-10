От 50 до 163 млн грн: НАБУ проверяет возможное присвоение средств на строительстве больницы в Полтаве

Фото: Интернет-издание "Полтавщина"

В 2024 году областной департамент строительства Полтавской ОВА заключил договор с ООО "Энки Констракшн" на реконструкцию корпуса Полтавского областного клинического кардиоваскулярного центра на сумму 109,7 млн. грн

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По материалам следствия, чиновники и подрядчики завышали стоимость работ и строительных материалов, а субподрядчики использовали дешевые и некачественные материалы, а также неквалифицированных работников.

Среди фигурантов дела – бывший первый заместитель начальника Полтавской ОВА Богдан Корольчук, действующий первый заместитель директора областного департамента строительства Виталий Кулинич и начальник управления капитального строительства этого департамента Сергей Сызко. Кроме того, расследование охватывает должностных лиц ООО "Энки Констракшн" и других частных предприятий.

Реконструкция Полтавского кардиоцентра была запланирована в рамках программы по восстановлению Украины.

Начальная стоимость проекта составила 49,5 млн грн, но после нескольких корректировок смета выросла до 163,2 млн грн. Филиал "Укргосстройэкспертизы" провел экспертизу обновленного проекта, а ООО "Энки Констракшн" стало единственным участником тендера.

Детективы НАБУ уже провели обыски в рабочих кабинетах должностных лиц и по месту жительства фигурантов, а также осмотрели транспортные средства. Продолжается сбор доказательств и установление всех участников коррупционной схемы.

Как известно, НАБУ также расследует присвоение более 17 млн грн на строительстве оборонных сооружений в Донецкой и Полтавской областях.

Фортификационный скандал: что известно

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВА Филипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВА в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро. В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 за "содействие" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

